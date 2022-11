Dárcovská kampaň 450 ml Naděje v Hodoníně.Zdroj: Se svolením Nemocnice TGM

Připomněla, že ve třech prvních ročnících se pro hodonínskou nemocnici jen tímto způsobem podařilo získat více než osmdesát nových prvodárců. „Počet prvodárců ovšem letos zatím zdaleka nedosahuje čísla z loňska. Zatímco v roce 2021 jich přišlo 119, letos jich k 7. listopadu byla totiž „pouhá“ polovina. Každý jeden nově získaný dárce je tak výhra,“ upozornila manažerka.

Lenka Čtvrtečková z hodonínské transfuzní stanice přiblížila samotný odběr, i to, co mu předchází. „Na Pracovišti hematologie a transfuzní služby odebereme dárcům nejprve základní vzorek krve, provedeme jeho rozbor a zařadíme je do našeho registru dárců. Poté následuje vyplnění dotazníku o zdravotním stavu a pohovor s lékařkou. V případě, že bude vše v pořádku, odebereme pak v odběrové místnosti dárci 450 ml krve pro exponovaná oddělení hodonínské nemocnice,“ vysvětlila Čtvrtečková, s tím že vlastní odběr 450 mililitrů vzácné tekutiny pak trvá zhruba sedm až deset minut.