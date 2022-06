Sníženému zájmu odpovídala také průměrná vysoutěžená cena. Ta vyvolávací sice opět začínala na jedenácti stovkách, jenže tentokrát se přihazování zastavilo v průměru po dalších šesti stokorunách. Tedy zhruba na polovině únorových příhozů. „Přičítáme to obecnému společensko-ekonomickému klimatu. Vidíme to u hypoték i v rostoucích cenách stavebního materiálu. Lidi jsou trochu opatrnější v rozhodování o zahájení stavby,“ osvětloval snížení zájmu starosta.

Uvedené důvody u nákupů stavebních parcel ještě rozvinul vedoucí makléř hodonínské společnosti Readymat Realitní Michal Poláček. „Registrujeme výrazné ochlazení poptávky. Před mladými lidmi nyní vyvstalo příliš mnoho proměnných, kvůli nim ani neví, jak vysokou si mají domluvit hypotéku. Suma, s níž nyní počítají pro svůj investiční záměr, totiž už za dva roky nemusí stačit, a budou potřebovat třeba další dva miliony korun,“ upozornil makléř.

Stavební pozemky pro stavbu rodinných domů

kde: Veselí nad Moravou, lokalita Hutník

veřejná aukce únor 2022: 6 parcel, 20 zájemců a 2 347 korun/m2 průměrná vysoutěžená cena

veřejná aukce červen 2022: 5 parcel, 9 zájemců a 1 750 korun/m2 průměrná vysoutěžená cena

Dalším současným problémem nejen pro mladé stavebníky je cena a také často i nedostatek stavebního materiálu. „Stavba tak může váznout. Hůře se shání řemeslníci. S tím, jak rostou úrokové sazby se zvyšují i splátky a spousta lidí tak na úvěr nedosáhne. Pro příklad na čtyřmilionovou hypotéku potřebujete mít čistý příjem rodiny osmdesát tisíc korun, což mnoho rodin v našem regionu nemá,“ přiblížil Poláček.

Zároveň ale doplnil, že touha mladých po vlastním bydlení přetrvává. Především z ekonomický důvodu tak usilují zejména o menší parcely s malými zahradami, kde se spokojí i s prostory jen pro posezení. Soutěžené stavební pozemky ve veselské lokalitě Hutník patří však spíše k těm větším, řada z nich přesahuje i dvanáct set metrů čtverečních. Takže už vyvolávací cena dosahovala částky jednoho a čtvrt milionu korun. Město má ale už vysoutěžených čtrnáct parcel a pro budoucí zájemce jich zbývá posledních pět. „V tuhle chvíli platí, že by podle původního harmonogramu měly být nabízeny během září. Chceme si k tomu ale ještě udělat ekonomickou analýzu,“ uvedl Kolář.

Začíná se stavět komunikace

Celá lokalita se navíc v tuto chvíli na náklady města síťuje. Jak přiblížil starosta, položená je nyní kanalizace, provedené jsou rozvody vody a začíná se dělat komunikace. „Zhotovitel s úsměvem konstatuje, že je velmi reálné stihnout stavbu dokončit ještě do konce kalendářního roku 2022,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Kompletní dokončení infrastruktury vyjde na třiačtyřicet milionů korun.

Jak uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, už zřejmě nikdy nepůjde postavit rodinný domek tak relativně levně, jak to bylo možné ještě před dvěma lety, a to i na hypotéku. „Důvodem je obecná inflace, růst mezd i zdražování energií, stavebního materiálů a pozemků,“ vyjmenoval ekonom.

Připomněl, že za zasíťovaný pozemek se v roce 2020 platilo průměrně celorepublikově čtyři tisíce korun za metr čtvereční. „Ve vilových čtvrtích Prahy šly ceny ale až třeba k padesáti tisícům za metr čtvereční. Naopak v Moravskoslezském kraji šlo pořídit pozemek pod tisíc korun za metr čtvereční. Dnes jsou ceny až o padesát procent výše,“ poskytl celorepublikové srovnání Kovanda.

Veselští zastupitelé se ale navíc rozhodli bonusem zvýhodnit mladé stavebníky po přihlášení trvalého bydliště, a to možností až třísettisícové nenávratné půjčky pro členy rodiny do čtyřiceti let. Jak dodal starosta, vítězní zájemci z veřejné soutěže, kteří tak získali právo stavět, jsou většinou z okolních vesnic. „Zhruba čtyřicet procent však tvoří Veselané. Ti jsou často absolventy vysokých škol, kteří se oženili v Praze či v Brně, a teď se na vysoutěžené parcely vrací do Veselí,“ doplnil Kolář.