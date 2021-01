Ta se ale zejména v posledních letech dočkala výrazných proměn, jak uvnitř, tak v nejbližším okolí. Zřejmě ta nejvýraznější se udála na půdě. Tam totiž vznikly tři nové učebny, které žákům nabízejí moderní prostory pro přírodovědné vzdělávání, výtvarné a řemeslné předměty a jazyky. „Pro žáky je tu připravených čtyřiadvacet počítačů,“ doplnila ředitelka. Další výpočetní techniku škola nakoupila v minulém roce díky penězům z Evropské unie a ministerstva školství.

Místnost pro dřívější počítačovou učebnu se také změnila k nepoznání. „Obec zainvestovala do přestavby této učebny a obecního bytu na jídelnu. Předtím jsme museli žáky na obědy převádět přes silnici do jídelny, která byla umístěna ve starším domě," připomněla ředitelka.

Zřetelné novinky se ale v posledních letech se objevily i v okolí školy. Nad ní totiž vzniklo nové multifunkční hřiště, které využívali žáci při hodinách tělocviku. Pod ním pak loni ve dvoře vyrostla venkovní přírodovědná učebna s pomůckami a přírodním terasovitým hledištěm s mobilním plachtovým zastřešením. Škola tak může reagovat na pozvolný nárůst žáků, kterých je aktuálním školním roce 121. „Naposled přibylo hodně prvňáčků, a to 29. Máme je ve dvou třídách,“ připomněla Lisá, která je ředitelkou osmým rokem. Ve vacenovické škole ale začala učit již v roce 1993.

Poslední dva školní roky jsou však i v této škole kvůli pandemii koronaviru mimořádné. „Nejnáročnější to bylo u menších dětí. Každopádně se těšíme, až budou ve škole děti všechny. Je náročné učit v částečně otevřené škole a pak se připojit online s dětmi, které jsou doma. Navíc když se přitom vyskytují problémy se s připojením do systému či výpadky zvuku,“ přiblížila specifika výuky v časech pandemie Lisá.

Vacenovickou školu navštěvují děti do pátého ročníku. Za dalším vzděláním míří většinou do sousedním Milotic. „Naší spádovou školou je milotická. Někteří žáci jdou ale za rozšířenou výukou matematiky nebo jazyků do Kyjova, případně na víceleté gymnázium. Z posledních páťáků přestoupili také tři do Ratíškovic, protože tam mají rodinné vazby,“ dodala ředitelka.