Prodej za nižší částku schválila většina koaličních zastupitelů chvíli před letními prázdninami. Deník o tom psal tady. Po třech měsících se v prostoru na nároží ulic Dobrovolského a Legionářů už začalo něco dít a v pondělí se dokonce dalo nahlédnout až do sklepa. Při pohledu do katastru nemovitostí je ale viditelné ale také to, že je tento stavební pozemek od posledního zářijového pátku zaplombovaný.

Druhý zájemce o městskou parcelu totiž napadl způsob prodeje u soudu. „Můžu potvrdit, že město Hodonín dostalo předžalobní výzvu, na kterou nereagovalo a v pondělí 25. září byla na Okresní soud v Hodoníně podána žaloba,“ sdělil Deníku jednatel hodonínské firmy Elvorev Zdeněk Pávek.