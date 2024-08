Součástí zámecké zahrady je také zákoutí, kde se především děti podívají třeba na husy v prostorném výběhu s jezírkem. Nechybí ani zahradnictví, v němž si lze pořídit některou z květin. K dispozici je rovněž oblíbená půjčovna kostýmů a komentované prohlídky zámku.

Vstup do zámeckých zahrad je zdarma, do konce září jsou přístupné od devíti hodin ráno do sedmi večer.

