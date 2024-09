Areál barokního zámku v Miloticích se v čtvrtek proměnil na dějiště Setkání generací. Někdejší prostory šlechtického sídla tak nabídly místo, kde se stovky příchozích mohly blíže seznámit s canisterapií, hipoterapií, umem studentů nedaleké střední zdravotnické školy, písněmi od penzistů z Milotic nebo dětského folklorního souboru Trnaveček.

Především však svou poskytovanou péči představilo co by hlavní pořádající akce Centrum služeb pro seniory Kyjov. To tak připravilo téměř den otevřených dveří, ale v netradičních zámeckých prostorách.

„Naše Centrum je totiž v současnosti jedno větší staveniště. Dokončujeme parkovací stání pro pětatřicet osobních aut. Navíc začínáme s rekonstrukcí původní části budovy. Nechtěli jsme ale přerušit tradici našich Dnů otevřených dveří,“ popsala důvody pro letošní změnu ředitelka kyjovského Centra služeb pro seniory Ladislava Brančíková.

Připomněla, že na tradiční Dny otevřených dveří do Centra zamíří mezi třemi až pěti sty návštěvníky.

„Myslím si, že díky dalším nabízeným bonusům, jako jsou krásný milotický zámek a prohlídky zdarma, za což děkujeme zámku i obci, tak za čtvrtečního příznivého počasí hranici pěti set návštěvníků překročíme,“ řekla ředitelka.

V příštím roce se akce vrátí už do rekonstruovaného kyjovského domova. Letošní Setkání generací trvá do sedmnácté hodiny.