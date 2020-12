Tento stav chtějí Bzenečtí napravit. Jenže jiný postup než vedení radnice navrhuje iniciativa místních Obnova bzeneckého zámku.

Ti zahájili anketu s jedinou otázkou: Ponechat bzenecký zámek ve vlastnictví města a zahájit jeho postupnou obnovu? „Chceme zjistit, jaký o to mají lidé zájem. Do zámku se totiž nyní neinvestuje, přitom město prostředky v rozpočtu má. Navíc lze využít i peněz z pronájmů,“ uvedl architekt a městský zastupitel Erik Ebringer s tím, že členové iniciativy jsou přesvědčení, že je v silách místní samosprávy postupnou a dlouhodobou rekonstrukcí zámku vrátit život a náplň sloužící obyvatelům, turismu, zdejšímu podnikatelskému sektoru a kulturním akcím.

Dokonce se skupinou připravili i plán postupu oprav po etapách, pokud by se do zámku investovalo ročně pět či patnáct milionů korun, a to bez půjček.

Jako s první etapou by počítali v průběhu sedmi až dvaadvaceti let s obnovou hlavní budovy zámku, a to za zhruba 110 milionů korun. „Podařilo se vzbudit značný zájem o budoucnost zámku. I anketa má množství ohlasů,“ přiblížil za iniciativu Petr Kalnický s tím, že lidé mohou hlasovat do 11. ledna. „Výsledek zveřejníme o deset dnů později,“ doplnil Kalnický.

Vyzval i k účasti na diskusi při středeční schůzi zastupitelů. Ti mají jednat o řešení památkově chráněného areálu, který je v rukou města osmnáct let. „Už před volbami se objevili čtyři zájemci o koupi. Teď se k tématu chceme vrátit, pro část zámku totiž nemáme využití a za osmnáct let se o tom nerozhodlo. Rada doporučuje jít do možné přípravy podmínek pro výběrové řízení na prodej části zámku,“ uvedl starosta Pavel Čejka s tím, že by si město ponechalo parky, skleník, sektárenský a reprezentační sklep či prostory pro místní Divadlo Kašpárek.

Starosta dodal, že vedení radnice si představuje, že by se ze zámku stal vinařsko-turistický komplex.

Současná podoba zámku vznikala v padesátých letech devatenáctého století za poměrně smutných okolností. Náklady na stavbu, při níž došlo k řadě přehmatů, nekontrolovatelně rostly. První zámecký pán, hrabě Vilém, nakonec spáchal sebevraždu.