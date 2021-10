Umožní to úspěšný maraton jednání o nákupu a směnách pozemků. Ty poslední schválili na svém posledním jednání krajští zastupitelé. A tento týden jsou už podepsané potřebné smlouvy s městem.

Přitom jednání mezi krajem a radnicí se vedou už minimálně tři roky. „Směřují k tomu, aby část areálu polikliniky, která není dnes nějak aktivně využívaná, přešla do vlastnictví města. A to tak mohlo řešit zejména deficit parkovacích míst v dané lokalitě,“ přiblížil veselský starosta Petr Kolář.

Na radnici mají pro tento účel už v rukou i studii. „V tuto chvíli směňujeme pozemky v hodnotě asi tři a půl milionu korun mezi krajem a městem,“ konkretizoval starosta. Město navíc koupilo i drobnou parcelu na stávajícím panelovém parkovišti od státu za necelých padesát tisíc korun.

Na základě směny Veselané přistoupí ke zpracování projektové dokumentace, která bude řešit celý prostor před poliklinikou, a to zejména co se týká zeleně a nových parkovacích míst. Těch by tu mělo vzniknout kolem osmdesáti. Zahájení samotných stavebních prací starosta odhaduje na závěr příštího roku. Město má navíc v plánu vybudovat v areálu i zpevněnou plochu pro přistávání vrtulníků.

Poslední novinku v areálu polikliniky představila ještě v září kyjovská nemocnice, která zde má detašované pracoviště pro oddělení ošetřovatelské péče. Právě tento pavilon nechala zateplit. Půlroční práce za sedmadvacet milionů korun, které částečně pokryly evropská dotace a příspěvek od kraje, zahrnovaly také zateplení střechy, výměnu oken, dveří či namontování venkovních žaluzií. „Úpravou prošly i vnitřní prostory, ve kterých došlo k výměně podlahové krytiny, nově přibyly klimatizace. Jejich montáž byla důležitá pro zajištění pohodlí našich pacientů i zaměstnanců. V létě byla budova rozehřátá sluníčkem, v zimě náklady za topení šplhaly do astronomických výšek,“ uvedl ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.

Oddělení ošetřovatelské péče má ve Veselí nad Moravou sedmatřicet lůžek. „Využívají je zejména pacienti, kteří jsou propuštěni z nemocnice, nejčastěji z interny a chirurgie. Nicméně se ještě plně neobejdou bez pomoci ošetřovatele či zdravotníka,“ nastínil mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Kraj připravuje v areálu polikliniky ještě další významnou novinku, a tou bude nová moderní výjezdová základna pro jihomoravské záchranáře. V současnosti se připravuje potřebná dokumentace pro vypsání tendru. „Zahájení prací se předpokládá nejpozději v srpnu příštího roku a ukončení v prosinci 2023,“ přiblížila výhled mluvčí záchranářů Micheala Bothová.

Další novinkou, pro niž bylo také potřeba směny pozemků mezi městem a krajem, bude výstavba haly dílen odborného výcviku blízké Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

