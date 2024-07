Deníku to řekl vedoucí kina Dan Krátký. „O Zápisník alkoholičky je velký zájem. V rámci prvního týdne po premiéře jsme tak silné dny letos ještě neměli. Předčí to dokonce i sci-fi Duna,“ sdělil vedoucí Krátký.

Podle něj film táhne diváky skvělým hereckým obsazením, ale také tématem oslovujícím lidi napříč generacemi a sociálním postavením. „Podle statistik zná totiž téměř každý někoho, kdo má problém s alkoholem,“ upozornil Krátký.

O to překvapivější je pak množství vína, které se v kině při filmu vypije. „Je pravda, že tolik vína a aperolu jsme neprodali už dlouho. Je ale možné, že některým to pití při sledování toho, co se děje na plátně, zhořkne,“ dodal vedoucí s úsměvem.

Zápisník alkoholičky je dramatický příběh mladé ženy bojující se závislostí na alkoholu. Hlavní postavou je matka, která se rozhodla nastoupit léčbu a bojovat o svou rodinu.

V Hodoníně bude snímek k vidění ještě několikrát. Pravděpodobné je, že v programu zůstane až do závěru srpna. Aktuální rozpis je TADY.



podívejte se na trailer filmu Zápisník alkoholičky

| Video: Youtube