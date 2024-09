Podobná situace podle něj aktuálně panuje v Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. I tam je více než stoletá voda. „Ani tam nemáme hlášenou žádnou evakuaci. Nežije tam moc lidí, jsou tam často turistické objekty, ale tam je situace za mě nejhorší," podotkl Grolich.

Upozornil, že v okolí Vranovské přehrady byly srážky skoro až dvojnásobné oproti tomu, co předpovídali meteorologové ještě v sobotu ráno. Vodohospodáři začnou odpouštět z Vranovské přehrady více vody. „Z přehrady do povodí pustí maximálně 270 280 kubíků, ale kdybychom nedělali opatření předtím, hrklo by tam pět set kubíků a to by byla katastrofa," prohlásil Grolich.

Naopak pozitivní zprávy měl hejtman o situaci na Židlochovicku, kde hrozil i přeliv hladiny řek. „Židlochovicko zatím drží. Podobně je problematické území Bílovic nad Svitavou. U těchto míst by neměla být hladina nijak krizová pro tamní území," podotkl Grolich. Ohrožené byly hlavně Rajhradice a Opatovice. V dopoledních hodinách má kulminovat hladina Svratky v Židlochovicích.