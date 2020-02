Zpoplatnit vyhrazené parkování pro republikovou policii a návštěvy chce na pozemcích města hodonínský zastupitel František Novotný. Takových parkovacích míst se v okolí hodonínského sídla policejního územního odboru a dopravního inspektorátu nachází šestadvacet. „Buď ať jsou tato místa pro návštěvníky bez omezení, nebo ať jsou pro policii, a ta za ně řádně platí. Stát na ně určitě peníze má,“ řekl Novotný.

Parkování v Hodoníně ulicích Svatopluka Čecha a Dvořákova v úterý odpoledne 25. února 2020. | Foto: Deník / Petr Turek

Jak uvedl v reakci na jeho podnět hodonínský starosta Libor Střecha, v ulici Svatopluka Čecha je osm podélných parkovacích stání označených jako vyhrazené pro policii a její návštěvy. Ve Dvořákově ulici je to pak osm podélných a deset šikmých stání vyhrazených pro stejnou skupinu přijíždějících od pondělí do pátku od šesti ráno do sedmnácti hodin odpoledne. „V obou případech nejsou tato parkovací místa zpoplatněna,“ sdělil starosta.