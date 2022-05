Rybník v Dražůvkách žije. Pomohly mu dotace od státu i kraje

Obci se podařilo vysoutěžit opravy, zateplení a novou krytinu za více než pět milionů korun. „Podle smlouvy by mělo být vše hotové do konce září," doplnil starosta s tím, že ještě čeká na rozhodnutí státního fondu o poskytnutí dotace. Hospodu od předchozího majitele koupila obec před několika lety. „Poté, co jsme ji koupili, jsme opravili to nejnutnější v interiéru, vymalovalo se tam, pořídil se nový nábytek a dala se do pořádku kuchyň. Hledal se nájemce a podařilo se ho najít," připomněl Pantlík.

Jak napsal v dějinách Kyjovska historik Rudolf Hurt, hostinec se pro kulturní účely upravil v šedesátých letech minulého století. Restaurace je k vidění ale už na pohledech z éry první Československé republiky.