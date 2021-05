Těší ji zájem mladé generace a nemůže se dočkat prázdnin, kdy vyrazí se svým oddílem pod stan. Co je jejím nejoblíbenějším jídlem a s jakou osobností by se chtěla setkat, se dočtete v dnešním rozhovoru pro Hodonínský deník Rovnost.

Jaké činnosti se v Lužici věnujete?

V Lužicích máme dětský volnočasový oddíl, ve kterém se snažíme především sblížit děti s přírodou a její ochranou. Využíváme k tomu hru, práci, i bezprostřední kontakt s přírodou.

Můžete přiblížit historii vzniku Brontosaurů Lužice?

Brontosaurus Lužice spadá pod článek BRĎO Vlkani, kam patří také oddíly z Mikulčic a Moravské Nové Vsi. V roce 2021 si připomínáme pětačtyřicet let existence tohoto článku a doufáme, že na podzim bude moci výročí oslavit.

Čemu se v době pandemie věnujete?

Jelikož je teď nemožné scházet se jako oddíl, míváme alespoň online oddílovky s ostatními oddíly, kde také podnikáme zajímavé věci. Máme i interaktivní akci s názvem „Projdi se blackem“; v Lužicích, Mikulčicích a Moravské Nové Vsi jsme ukryli šedesát kartiček s číslem a symbolem. Děti mají za úkol tyto kartičky podle mapy najít a symboly si vyfotit či překreslit. Posílají je pak na e-mail a mimo možnost udělat si takovou menší výpravu mohou soutěžit o bezvadné ceny.

Co považujete za největší úspěch?

Za největší úspěch momentálně považuji fakt, že i přes tuto zlou dobu děti neztrácejí zájem o přírodu a nadále se účastní alespoň online oddílovek a drží s námi. Jinak za úspěch považuji fakt, že to bude již pětačtyřicet let, co náš článek působí a stále se daří zažehnout jiskru lásky k přírodě u mladších generací.

Jaké máte plány do budoucna?

Jelikož nevíme, kdy a v jakém rozsahu budou moci být oddílovky do konce školního roku, dá se toho plánovat jen velmi málo. Ale určitě počítáme s táborem, který plánujeme jako obvykle v červenci na Vysočině, letos na téma Asterix a velký souboj o Galii.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Nejvíce by pomohlo samozřejmě, kdyby tato pandemie už byla za námi a mohli bychom se opět scházet jako oddíl, jezdit na výpravy a pořádat akce, které spojují zábavu s ochranou přírody.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Moje rodina, tak jako mí přátelé, mě velmi v této činnosti podporují. Sama jsem jako dítě několik let chodila do podobného kroužku, takže jim to je také velmi blízké.

Kdo vám s činností nejvíce pomáhá?

Určitě ostatní vedoucí z článku, také instruktoři a všichni, kteří se na chodu článku podílejí. Navzájem se podporujeme a radíme ohledně programu, společných výletů a různých akcí. Oddíl vedu s mou kamarádkou Maruškou, se kterou společně vymýšlíme oddílový program.

Jaká je vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Miluji cestování k moři, obzvláště do Řecka. Ale strávit dva týdny v přírodě pod stanem se skvělou partou lidí je nepopsatelný pocit, a zážitek do konce života. Není to však pro každého, člověk musí mít určitý vztah k přírodě, aby si to pořádně užil.

Máte nějakou knihu z dětství, na kterou vzpomínáte?

Ráda vzpomínám na jednu z prvních knih, kterou jsem přečetla, a to několikrát. Byla to kniha Černý Korzár, kterou jsem objevila u rodičů a ihned mě zaujala. Je to sice už dlouhá doba, ale stále si příběh trochu pamatuji.

Jaký film vás vždy zaručeně pobaví, zaujme?

Velmi mám ráda film Velký Gatsby, který jsem viděla mnohokrát a knihu jsem také četla. Umí pobavit, dojmout, ale také je v něm mnoho témat na zamyšlení, například téma amerického snu nebo vliv peněz na štěstí.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a dáte nám recept?

Ráda dělám svěží těstovinový salát, především v létě, kdy veškerou zeleninu utrhnu na zahrádce a nemusím do obchodu. Postup je velmi jednoduchý, stačí uvařit těstoviny, osmahnout kuřecí prso na cibulce a nakrájet libovolnou zeleninu. Osobně mám nejraději v salátu rajčata, papriku a okurky. Chutný v tomto salátu bývá i nastrouhaný sýr a jako zálivku používám obyčejný bílý jogurt. Zbývá už jen zamíchat a dochutit a můžete si pochutnat.

Máte tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Doporučuji výlet na Slovanské Hradiště v Mikulčicích, ať už vás zajímá historie nebo ne. Kromě základů slovanských kostelů a výstavy je zde krásná příroda, a nově i most přes řeku Moravu, který spojuje Mikulčice se slovenskými Kopčany.

S jakou historickou osobností byste se rád potkala a proč?

Ráda bych se potkala s Tomášem Garriguem Masarykem. Byl významnou osobností pro český i slovenský národ a velmi ho obdivuji.