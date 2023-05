V současnosti tak příjem žádostí funguje pouze přes podatelnu. Omezení má pokračovat do poloviny května. Tajemník ždánického městského úřadu Roman Vrabel vydal minulý týden veřejnou výzvu na obsazení postu referenta územního plánování a stavebního řádu na katastru města Ždánice a obcí ve spadovém obvodu zdejšího stavebního úřadu, a to pro pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášky mohou zájemci podávat do příští středy sedmnáctého května. „Předpokládaný nástup možný od prvního června 2023 nebo dohodou,“ stojí ve veřejné výzvě tajemníka.

Konec stavebního úřadu ve Ždánicích? Vedoucí odchází, obce v okolí mají obavy

Stavební úřad ve Ždánicích je spádový pro téměř devět tisíc obyvatel celkem osmi obcí, tedy i Archlebova, Dambořic, Dražůvek, Lovčic, Násedlovic, Uhřic a Žarošic. Už současný stav ale například podle starosty Násedlovic Vojtěcha Kopečka znamená pro některé stavebníky komplikace. „Například jim visí na stavebním úřadě žádosti o povolení stavby kvůli elektřině. Když stavební úřad nekoná, tak je provozovatel k síti nepřipojí. Pak jsou z toho lidi nervózní,“ přiblížil starosta.

Na druhé straně připomněl, že minulý týden obec dostala třetí část stavebního povolení pro zasíťování parcel pro plánovaných osmnáct rodinných domů. Zároveň dodal, že podle informací, které má, Ždáničtí mají situaci na stavebním úřadu během tohoto měsíce vyřešit. V to doufá také tajemník ždánického městského úřadu. První pracovník by podle něj měl na úřad nastoupit v polovině května. „Předpokládám, že by to měl být člověk, který dál povede stavební úřad,“ sdělil Deníku Vrabel.

Spotřební daň z vína? Konec koštů na vesnicích, obávají se vinaři na jihu Moravy

Současná veřejná výzva pak cílí na dalšího úředníka. „Měli jsme tady v minulosti, v posledních patnácti letech, dva až tři lidi na stavebním úřadě, takže sháníme i referenta. Zatím máme jen administrativní sílu,“ sdělil tajemník. Jako možnou příčinu nedostatku uchazečů uvedl nejistotu, která souvisí se změnami stavebního zákona a plány minulých vlád pro rušení menších stavebních úřadů. Novelu stavebního zákona má tento týden projednávat Senát, koncem březnu ji schválila Sněmovna. Podle následné tiskové zprávy ministerstva pro místní rozvoj, tak o nových stavbách se i nadále bude rozhodovat v místech, kde vznikají. Novela tak zachovává stavební úřady ve městech a obcích.

Jak doplnila koncem dubna za jihomoravský krajský úřad Alena Knotková, je známo, že s problémem nedostatečného počtu zaměstnanců se potýkají stavební úřady napříč celou republikou. „Lze se domnívat, že tento stav je částečně způsobený nadcházejícími zásadními změnami v oblasti stavebně-právních předpisů,“ uvedla mluvčí krajského úřadu.

Trable řidičů mezi Břeclaví a Hodonínem na I/55: semafory, objížďky i uzavírka

Nedostatkem kvalifikovaných adeptů tak trpěly a trpí i Ždánice. Naopak narůstalo kvantum práce pro zbylé úředníky či úředníka. Do konce letošního dubna tak ve Ždánicích zůstal jen jeden, byť zkušený vedoucí. „Snažil jsme se o to, aby lidé měli záležitosti do dvou měsíců vyřízené, ale vzhledem k tomu, že jsem byl sám, mé kapacity byly vyčerpané. Některý stavebník spěchá moc, jiný naopak nespěchá. Z praxe můžu přiblížit, že jednoduché věci by se měly vyřídit do měsíce, složitější do dvou měsíců a u nejsložitějších, které tady ale nebývají, jako je například posuzování vlivu na životní prostředí, tak zhruba do tří měsíců,“ nastínil své zkušenosti poslední vedoucí ždánického stavebního odboru.