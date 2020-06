Za lidem kultury s moravskou malovanou keramikou, který proslavily rondely a hliněné figurky žen, zavedl odborníky obsah v průměru téměř čtyřmetrové sídlištní jámy.

„Ve výplni se nacházelo velké množství keramiky, fragment podložky kamenné zrnotěrky, soubor šesti pazourků, část broušené kamenné sekerky a zvířecí kosti,“ informoval archeolog Masarykova muzea v Hodoníně František Kostrouch.

Upozornil, že mezi běžnou keramikou vynikají části malého tenkostěnného pohárku. „Na jeho povrchu byl krásný červený plošný nátěr se zbytky pastózní bílé barvy. Na dalších keramických střepech jsou zastoupené okraje zdobené přeseky, plastické výčnělky, a to dokonce typu soví hlavička,“ uvedl archeolog.

Na lokalitu se lidé vrátili i v mladším období, což dokládá i to, co bylo uvnitř další čtvercovité jámy. „Obsahovala nevýraznou keramiku datovanou do doby bronzové, případně do starší doby železné,“ přiblížil Kostrouch.

Nad říčkou Trkmankou na západě pozdějších Ždánic žili před naším letopočtem zřejmě i Keltové. Archeologové tady totiž objevili i hrob s kostrou člověka nejspíše z doby laténské. Prozatím zůstává nedatovaná kostra koně, která vyčnívala ze svahu. Nálezy se po ukončení záchranného výzkumu přesunuly na zpracování do laboratoře.

Mezitím dělníci postoupili s obnovou sídliště. „Vzniklo nové parkování, staré se opravilo a je tam i kompletně nové veřejné osvětlení. Opravily se přístupy k domům a asfaltové silnice dostaly nové povrchy. Na závěr se budou dělat vegetační úpravy, a to ozeleňování svahů a vysazené jsou už nové stromy,“ doplnil tajemník ždánického městského úřadu Roman Vrabel.