Ti to navíc nebudou mít do nových prostor ani daleko, přestěhují se jen přes ulici ze zhruba stoleté budovy. Oproti ní se mohou zejména pacienti těšit na bezbariérový vstup do moderního zařízení, na jehož fasádě se vyjímá velký červený kříž.

„Firma by nám měla příští měsíc předat dokončené dílo. Od léta by pak měli lékaři ordinovat v novém zdravotním středisku,“ informoval Deník dambořický starosta Zbyněk Pastyřík. Zároveň připomněl, že s náklady kolem dvaceti milionů korun jde o jednu z největších investičních akcí posledního období.

Místní všech generací tak získají zcela nový komfort a dokonce se jim i částečně rozšíří služby. Hned u vstupu v přízemí se má totiž otevřít i nová výdejna léků. Především ale budou moci navštěvovat svého lékaře pro děti a dorost i zubní ambulanci v moderním prostředí, a to i včetně čekáren. Místo chátrajícího schodiště na starém středisku mohou u toho nového využít bezbariérový vstup.

Přesto Dambořičtí v novém zdravotním středisku ve Farní ulici zatím ještě někoho postrádají. Jde o obsazení ordinace praktického lékaře pro dospělé.