Hosté si ale podle ní mohou vybrat, jestli se do projektu zapojí. Navíc i obyčejné vstupné se zdražilo o osm korun. „Jedním z hlavní důvodů jsou neustále rostoucí ceny krmiv pro zvířata,“ vysvětlila mluvčí.

Mezi záchranné projekty, do nichž se zoo zapojila, patří ty, které pomáhají chráněným poloopicím outloňům váhavým, a to přímo v indonéské Sumatře. Dále zoo podporuje záchranu tygrů ussurijských, a to mimo jiné finančně přímo v záchranné stanici v Rusku.

A pomoc směřuje i ohroženým nosorožcům prostřednictvím mezinárodní nadace, která intenzivně vystupuje proti pytláctví.