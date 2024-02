„Navíc se dá po dokončení plavební komory a prodloužení vodní cesty do Hodonína očekávat větší příliv turistů z Baťova kanálu. A ti budou směřovat právě sem, a to do doby než bude hotový nový přístav, což může být třeba až v roce 2030,“ upozornil dlouholetý správce hodonínského přístaviště s tím, že jen za správu nedalekého grilovacího místa vynaloží město ročně osmašedesát tisíc korun.

Navrhl zvýšení příspěvku města

Zároveň navrhl několik variant pro spolufinancování stávajících veřejných toalet. Především by šlo o navýšení příspěvku od města na devadesát tisíc korun, tedy zhruba na třetinu celkových nákladů. Případně o rozdělení provozních nákladů na polovic, další návrhy se pak týkaly fakturace elektřiny a vody a počítaly s inflační doložkou. „Celková spotřeba vody uváděná panem Ondrušem obsahuje nejenom spotřebu pro veřejné WC, ale i pro kuchyň a bar. Obdobně je tomu i v případě septiku,“ stojí v důvodové zprávě pro městskou radu.

Ta tak podle doporučení odboru investic a údržby doporučila jiné řešení, než provozovatelem navrhované. Místo toho radní schválili povýšit městských příspěvek o inflaci za rok 2023 a částku zaokrouhlit na padesát tisíc včetně DPH. „A zavést inflační doložku,“ stojí v důvodové zprávě ke smlouvě o provozování veřejného WC.

Zajímavé je mimo jiné i to, že jde teprve o třetí dodatek smlouvy mezi městem a provozovatelem, která je bez tří měsíců stará už devatenáct let. Díky tomuto schválenému kompromisu dostane provozovatel toalet od města místo navýšení o šestačtyřicet tisíc, jen šest tisíc korun navíc. K tomu pak v příštích letech přibude navýšení o inflaci.

Kromě toho byla ale ještě na stole možnost zavést na přístavišti u veřejného WC turnikety pro placený vstup. O tom sice radní podle zápisu jednali, ale o zpoplatnění toalet nehlasovali. Nevýhodou je přitom nejen pořizovací cena. Obavy k zavedení platebního turniketu vyjádřil totiž i radní Roman Filip. „Lidé budou chodit do lesa, nebude pro ně přijatelné dát peníze za použití WC,“ uvedl podle zápisu z jednání radní.

Toalety jsou zdarma i jinde u vodní cesty

Zatím tak tyto veřejné toalety v Hodoníně zůstávají pro uživatele bezplatné. To je také běžné i jinde u unikátní vodní cesty. „Všude jsou toalety zdarma a bez turniketů,“ přiblížil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek s tím, že i hlavní část provozních výdajů jde pak na úkor měst a obcí.

V Hodoníně samo město provozuje veřejné WC za Regionálním centrem. To je otevřeno ale jen mimo soboty a neděle, tedy ve všední dny do půl čtvrté odpoledne. „Je zpřístupněno veřejnosti zdarma. Podle údajů z roku 2022 provoz tohoto WC vyšel na 267 tisíc korun, z toho činily mzdy a odvody 229 tisíc korun, energie dvaadvacet tisíc korun a materiál, tedy hygienické a čistící potřeby a podobně šestnáct tisíc korun,“ sdělil Deníku mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Připomněl, že na obsluhu toalet obdrželo město od Úřadu práce dotaci ve výši 183 tisíc korun. „Takže provoz tohoto veřejného WC vyšel město na čtyřiaosmdesát tisíc korun. Jiná veřejná WC město neprovozuje,“ doplnil mluvčí.

O rozšíření stávajících veřejných toalet na přístavišti a o doplněním o sprchy radnice neuvažuje. „Projekt přístavního bazénu a přístavu, který by se měl zahájit ihned po dokončení zesplavnění Baťova kanálu do Hodonína, předpokládá i výstavbu technického zázemí. Jeho součástí bude sociální zařízení,“ dodal Horníček.