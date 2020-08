Řidiči i cyklisté mají počítat s dopravním omezením do prvního zářijového pátku. „Chceme protáhnout cyklostezku na Přívoz a budeme zatrubňovat příkopy před Syrovínkou. Jelikož se přitom bude používat i jeřáb, tak je zapotřebí uzavřít jeden jízdní pruh,“ vysvětlil bzenecký starosta Pavel Čejka.

Po dobu čtyř týdnů tak budou muset řidiči mezi Bzencem a Strážnicí volit objízdnou trasu. „Pro řidiče, co pojedou do Bzence se nic nemění, normálně projedou bez omezení. Na cestě do Strážnice bude uzavřen jeden jízdní pruh a z tohoto důvodu musí řidiči absolvovat objížďku na Veselí nad Moravou a z Veselí zpět do Strážnice,“ přiblížil Ladislav Sovič ze strážnického radničního odboru životního prostředí a technických služeb.

Cestujících linkovými autobusy se omezení nedotkne. Vše má být navíc připravené tak, aby středoškolští studenti zahájili na Přívoze bez dopravních komplikací nový školní rok.

Současnou část cyklostezky od železničního přejezdu ve Bzenci až k Přívozu Bzenečtí slavnostně otevřeli v dubnu minulého roku. Cyklisty hojně využívaná cesta stála téměř sedmnáct milionů korun.