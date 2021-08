Celkem tři sta kubíků dřeva daroval Trnavský samosprávný kraj. Jak v čtvrtek informoval Petr Holeček z jihomoravského krajského úřadu, první část nákladu už doputovala ke zpracování na pilu do Nechvalína.

Darované dřevo ve čtvrtek odpoledne symbolicky předal Jihomoravskému kraji a Hodonínu trnavský župan Jozef Viskupič. „Hned po ničivé noci jsem kontaktoval hejtmana Jana Grolicha a nabídl mu pomoc v jakékoli formě. Následně členové krizového štábu Jihomoravského kraje usoudili, že nejvíce pomůže stavební materiál. Obrátili se na nás s prosbou o poskytnutí dřeva, které je třeba na opravu střech, ale prakticky není k dispozici na trhu. Promptně jsme reagovali a koordinovali zajištění kulatiny v objemu zhruba dvanácti kamionů," uvedl přímo volený župan.

Důležitý dar pro hodonínskou školu zprostředkoval partnerský Jihomoravský kraj. „Osobně si nedokážu budoucnost jihu Moravy bez vzájemné spolupráce s partnerskými regiony na Slovensku vůbec představit. Tato spolupráce přitom trvá již od samotného vzniku kraje. Ale především, v okamžicích, kdy se na jedné z obou stran hranice stane něco zlého, vždy si přispěcháme na pomoc. Když tu v červnu bořilo domy a ničilo lidské osudy tornádo, mezi prvními tu byli také záchranáři a hasiči ze Slovenska,“ připomněl náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník.

Do pomoci se zapojili také slovenské státní lesy. „Po dohodě s ministerstvem zemědělství jsme zabezpečili objem dřeva podle požadavků Jihomoravského kraje. Kulatina je v dohodnuté délce, aby její využití bylo co nejúčelnější. Následně bude stavební řezivo v délce 4,5 a 6 metrů použité na konstrukční a opěrné rámy střech,“ přiblížil pověřený generální ředitel Lesů Slovenské republiky Tibor Kőszeghy.

Tři sta kubíků dřeva má v podstatě pokrýt potřebu na opravu čtveřice poničených střech. Tornádo v areálu školy způsobilo škody odhadované na čtyřicet milionů korun. „Škola patří k nejpostiženějším budovám v Hodoníně a snažíme se dělat, co je v našich silách, abychom stihli zahájit školní rok. I díky daru z Trnavského kraje věříme, že se nám podaří dát školu co nejdříve do pořádku a děti tak prvního září opět usednou do školních lavic,“ uvedl hodonínský starosta Libor Střecha, který je navíc i místopředsedou finančního výboru krajského zastupitelstva.

Trnavská župa navíc dál zůstává v kontaktu se zástupci Jihomoravského kraje a podle svého vyjádření je nadále připravená pomáhat. Stále platí z její strany nabídka poskytnutí krátkodobého i dlouhodobého ubytovaní pro lidi z postižené oblasti. "Respektive pomoc pří odstraňovaní škod a čištění cest prostřednictvím Správy a údržby cest TTSK," informují zástupci Trnavského kraje na svém webu.