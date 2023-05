Hodonínští v pátek převzali opravenou hřbitovní zeď. Její část se zbortila prvního dubna po nárazu dodávky. „Opravu prováděla vlastními zaměstnanci firma, která byla vybraná na základě výběrového řízení. Dohodnutá původní cena se nezměnila, to je sto sedmdesát tisíc korun bez DPH,“ sdělil v pátek mluvčí hodonínské radnice s tím, že škodu řešil městský hřbitov z pojistky viníka.

Opravená část zdi hodonínského hřbitova. | Video: Deník/Petr Turek

Nehoda se podle policistů stala tak, že na silnici mezi Hodonínem a Rohatcem řidič Volkswagenu Transporter nedodržel bezpečný odstup od předním jedoucího auta. To ale zabrzdilo. „Řidič Volkswagenu strhl řízení do protisměru, kde se střetl s fordem, od něj se pak odrazil do hřbitovní zdi. Policisté případ ukončili v příkazním řízení,“ přiblížil policejní mluvčí David Chaloupka.

VIDEO: Zbořená zeď hřbitova v Hodoníně, po nehodě je škoda přes půl milionu

Od jeho kolegů tak viník vyfasoval pokutu. Kromě části hřbitovní zdi bylo podle policie poškozeno také pět náhrobků. Celková škoda přesáhla půlmilionu korun. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.