Želetičtí se pustili do stavby čistírny odpadních vod za 60 milionů

Želetičtí začali s nejnákladnější investiční akcí posledních let, a to s čistírnou odpadních vod. Tu staví za obcí směrem na Násedlovice u soutoku Trkmanky a Želetického potoka. Hotová má být do února 2024.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Slavnostní otevření josefovské čistírny odpadních vod v roce 2017. | Foto: Deník/Petr Turek