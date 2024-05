V Zoo Hodonín zemřelo mládě lva berberského. Chovatelé ho kvůli fatálnímu zhoršení zdravotního stavu nechali uspat. Zoo o tom informovala ve středu odpoledne.

V hodonínské zoo přišlo na svět mládě lva berberského. | Foto: Jiří Hlásenský

Ačkoliv se zdálo, že vše je na nejlepší cestě, odchov v přírodě vyhubeného lva berberského se v Hodoníně nezdařil. Samice měsíc po porodu přišla do říje a ztratila mléko. Mládě, jemuž se do té doby dařilo, ubývalo na váze a zesláblo.

Ačkoliv se zoologové snažili podáváním hormonů laktaci obnovit, neuspěli.

„Mládě bylo apatické a se známkami střevní infekce, proto jsme po dohodě s veterináři z humánních důvodů přistoupili k eutanázii,“ sdělila zooložka Zdenka Vavrysová.

V Hodoníně jde o druhou neúspěšnou snahu o odchov mláděte lva berberského. Obě mláďata zemřela.

„Určitě ale u samice nastal posun k lepšímu. Zatímco u prvního mláděte byla nejistá a bez laktace, o druhé se vzorně starala a lvíče prospívalo. To, že mladá lvice ztratí mládě, není ničím neobvyklým, pokud by ale v dalším vrhu bylo více mláďat, bylo by to pro odchov optimálnější,“ uvedla zooložka.

Deník o narození druhého mláděte informoval TADY. Šlo o samici, jež ale zůstávala očím návštěvníků skrytá. Chovatelé drželi šelmu v ústraní kvůli potřebnému klidu.

Lev berberský je v přírodě vyhubený, přežívá jen v zoologických zahradách. Jeho odchov je z genetických důvodů náročnější. Mladý pár získala Zoo Hodonín loni na jaře.

V posledních dnech nejde o jedinou ztrátu. Uhynul i jeden ze dvou psů hřívnatých. Chovatelé mají podezření na nákazu klíštětem nebo mrtvici. Vedení areálu bude jednat o získání chovného páru.