„Obchody tady jsou také. Blízko máme jeden menší, který je kolikrát lepší než velký supermarket a v něm tisíc lidí. Na procházku, ať s kočárkem či bez, je to tady naprosto ideální,“ pochvaluje si Duranová.

Místo, kde se v Hodoníně žije nejlépe, vybíralo padesát lidí.Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

Líbí se jí klidné prostředí a nebýt tornáda z roku 2021, jež zdevastovalo kus lesa a stromy v ulicích, neměla by téměř co vytknout. Jak říká, jediné, co ji v Bažantnici trochu schází, je občerstvovací stanice. „Třeba na svařák nebo čaj, který by mi dali do kelímku, když jsme venku,“ krčí rameny.

Obdobně hovoří například i Tomáš Možnar, jenž na okraji této čtvrti žije s rodinou. Že se Bažantnice v anketě dostala na první místo, ho nepřekvapuje. Vypráví, že třeba při srovnání se sídlištěm Jihovýchod ležícím na druhé straně města zdejší domy tolik nepřiléhají k sobě. „Máme i blízko do centra a v podstatě za domem les, kde můžeme sportovat. Minusem je snad jen blízká fabrika a někdy rušnější provoz u domu, protože u našeho je zrovna využívaná jednosměrka,“ zamýšlí se.

O něco kritičtější je další obyvatelka, Bianca Schwarzová. Těší ji stejné výhody, jež popisují ostatní, schází jí však lepší dostupnost služeb – lékárna či obuvník. „Přesto, že zde vládne spokojenost a poklid, mně samotné to tady připadá trochu zapomenuté,“ tvrdí o části, kde bydlí.

Ačkoliv Bažantnice mezi respondenty Deníku vyhrála, podle realitní makléřky Markéty Kolaciové je situace na trhu s nemovitostmi jiná. Že by zájemci o koupi bytu upřednostňovali tuto lokalitu, odmítá. „Naopak od klientů slyšíme, že se chtějí vyvarovat místu s nestabilním podložím. Některé domy jsou v Bažantnici svázané,“ připomíná Kolaciová statické trable části bytovek, například v Křičkově ulici.

V době odevzdání tohoto textu je v nabídce realit třeba třípokojový byt v ulici Jana Suka. S jednasedmdesáti metry čtverečními je k dispozici za tři miliony a dvě stě tisíc korun. Ještě o půl milionu více je potřeba k zisku „dvoupokojáče“ ve Skácelově ulici.

Výstavba Bažantnice začala v padesátých letech minulého století. Postupovala od takzvaných Finských domků směrem k současné ulici Lipová Alej. Postupně k bytovým domům přibyly například dvě základní školy.