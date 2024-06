Oceněné počiny. Zlatou chuť mají v Mutěnicích, Lipově i Dolních Bojanovicích

/FOTO/ Trojice výrobků z Hodonínska se může pyšnit titulem Zlatá chuť jižní Moravy 2024. Porotci rozhodli o tom, že zlato zamíří za pivem do Dolních Bojanovic, za hroznovým moštem do horňáckého Lipova a za těstovinami do Mutěnic.

