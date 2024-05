/FOTO, VIDEO/ Petr Štěpánek coby král. A před jeho očima se rozehraje nový příběh Jiříka a mladé atraktivní Zlatovlásky. Do něj vstoupí dvořané z Hodonína, kterým proudí v žilách folk a country. Legendární kapela Charlie & Torzo tak na zámku v Lednici vstoupila i do dění a natáčení klasické pohádky.

V nové Zlatovlásce se objeví i členové hodonínské kapely Charlie & Torzo. | Video: se svolením Charlieho

Diváci se tak mohou při lednové premiéře těšit i na to, kdy na plátně uvidí Charlieho a Jindru. „Natáčení bylo hezké, živé a zajímavé, pěkně udělané i když taky náročné. Měli bychom být na více záběrech, tak se nechám překvapit na premiéře, na kterou se těším. Určitě se na ni půjdu podívat i do hodonínského kina,“ přiblížil Charlie Zaťko.

Ten se svým kamarádem Jindrou mohl vidět i novou Zlatovlásku. „Hraje ji nová začínající herečka, která je šikovná, hezká a mlaďoučká,“ podotkl hodonínský muzikant.

Jak říká, k natáčení využil trochu volnější chvíle po více než třiatřiceti letech hraní a koncertování s Torzem. Jeho filmové angažmá tak bylo pro některé trochu překvapivým počinem. „Některé reakce mě potěšily a také pobavily,“ řekl Charlie.

Zdroj: se svolením Charlieho

Přitom jde už o jeho filmový hattrick. Zahrál si totiž v seriálu Dobré ráno, Brno! A také nahlédl do koprodukčního velkofilmu o Marii Terezii. „Člověk se dostane někam jinam a vidí to pak i z opačné strany, jak se film natáčí, jaká se dnes používá technika a kolik lidí se do toho zapojuje. Je to mazec,“ podělil se o své dojmy hodonínský zpěvák, kytarista a skladatel, jehož dlouhé vlasy zavlají i v nové filmové verzi Zlatovlásky.