Jeho včely nosily nektar na zlatý med nejprve z květů v okolí Vřesovic a za druhou zlatou se pustily dále do lesů Chřibů. Sladké výsledky letošního medobraní a červnového i srpnového vytáčení zamířily pak na rozbory do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Máslovic v blízkosti pravého břehu řeky Vltavy. „Miroslav Vaculík zaslal do naší laboratoře med výborné kvality,“ stojí v certifikátech podepsaných ředitelem ústavu Ondřejem Procházkou.

Oba vřesovické medy totiž obstály ve všech zkoušených parametrech, když splnily všechny fyzikální a chemické požadavky.

„Jsem velice rád, že Výzkumný ústav včelařský spolu s Českým svazem včelařů tuto celorepublikovou výstavu pořádají. Je to skvělá propagace včelařství a včelaři mohou díky ní zjistit kvalitu svého medu a také jej porovnat s jinými,“ podotýká Vaculík, který se doma stará o osmadvacet včelstev. „Letos se včelařství věnuju už šestadvacátým rokem. Včelařství krásná záliba, do které mě zasvětil můj tchán,“ připomíná člen kyjovské včelařské organizace.

Jak ještě říká, med má ráda celá jeho rodina. „Med je velice zdravý, je to medicína a nenahraditelný přírodní produkt. Doporučuju jíst med každý den, třeba jej jen pojídat samotný či na chlebě, nebo si dát na večer velkou lžíci medu. Je dobrý pro děti, dospělé, sportovce i starší lidi. U nás jej má ráda celá rodina, dokonce manželka s dcerou připravují výborné medové cukroví, a to především na Vánoce a Velikonoce,“ prozrazuje Vaculík, držitel dvou zlatých medailí ze soutěže Český med 2022. Ten tak navázal na medové zlato z loňska i z roku 2019.