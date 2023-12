Zástupci Kordisu, který je koordinátorem dopravy v Jihomoravském kraji, tak chtějí vyhovět cestujícím ze zmíněné oblasti. „K prodlouženým vlakům linky R13 budou ve Starém Městě navázané přípoje do a z Uherského Hradiště a Olomouce. Změnám se přizpůsobí i linka S61 z Bzence do Moravského Písku, což umožní zrychlit spojení z Bzence do okolních relací,“ vysvětlil mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.

Osobní vlaky z Moravského Písku do Bzence s odjezdem sedm minut po osmé ráno a z Bzence do Moravského Písku s odjezdem v 8:42 pojedou nově také v neděli a svátky. Spoje ve 14:42 a 16:42 z Bzence odjedou v pracovní dny o sedm minut dříve kvůli zajištění přestupu na nově zavedené spěšné vlaky do Starého Města u Uherského Hradiště.