„Přednedávnem mě otec arcibiskup požádal, abych přišel pracovat do jeho týmu, a následně jsem se dozvěděl, že by to měla být služba v oblasti diecézní pastorace a evangelizace. Určitě není jednoduchý úkol odejít po jednadvaceti letech z farnosti, která vám přiroste k srdci, není to jednoduché rozloučit se s lidmi, které máte rádi a kteří s vámi prožili kus života – rozloučit se s poutním místem, kde znáte každé stéblo trávy. Nakonec je to ale nová výzva,“ uvedl Stodůlka.

Místo něj do Blatnice pod Svatým Antonínkem přichází dosavadní vsetínský farář a děkan František Král. Ten je knězem už šestatřicet let a posledních dvanáct let působil ve Vsetíně. V těchto dnech se právě stěhuje na jih Moravy.

„Jakousi bolest z odchodu máte, dvanáct let je kus života. Zase se těšíte do nové výzvy, na nové místo, nové lidi. Těším se na to,“ řekl Deníku nový duchovní správce blatnické farnosti.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Hlavní pouť na sv. Antonínku v roce 2024. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo; neděle 16. června 2024.

Na odchod Krále ze Vsetína navazuje řada dalších změn, které budou mít vliv na obsazení farnosti v Hroznové Lhotě. Na Valašsko totiž zamíří jako nový vsetínský farář a děkan Zdeněk Mlčoch, který je doposud farářem v Dřevohosticích u Přerova.

„Tam jeho místo obsadí Marek Výleta. Ten prozatím působil jako farář v Hroznové Lhotě,“ popsal další novinku mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. O duchovní správu farnosti Hroznová Lhota bude nově pečovat Ondřej Jirout, který ještě dosluhuje jako farář v Nákle u Olomouce.



Série změn dolehne také na Kyjov, i když se nedotkne vedení farnosti. Z Kyjova totiž odchází kaplan Jan Faltýnek. Ten se nově ujme duchovní správy v Rudě nad Moravou, která se nachází na Šumpersku.

„Přesuny kněží probíhají proto, aby se co nejlépe rozložily jejich síly po celé diecézi – aby svého kněze dostala farnost, kde si duchovní správce zaslouží odpočinek nebo kde třeba onemocněl, a zároveň aby každý kněz pokud možno sloužil ve farnosti, která odpovídá jeho zkušenostem i silám,“ vysvětloval důvody pro pravidelné červencové přesuny arcibiskup Josef Nuzík

O změnách na farnostech v Brněnském biskupství bude diecéze podle mluvčí Anežky Benešové informovat v nejbližších dnech.