Tomáš Koumal před rokem vystřídal v Hodoníně zdejšího emeritního děkana Josefa Zouhara, který se následně stal historicky prvním držitelem papežského vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice v brněnské diecézi. Zouhar byl v Hodoníně farářem od roku 1989 a děkanem se stal o deset let později. Loni v létě ho vystřídal právě Koumal, který se ke chrámu svatého Vavřince přesunul z Brna, kde byl od roku 2016 farářem u katedrály svatého Petra a Pavla.

Nyní ho čeká cesta do Věčného města - do Nepomucea, což je seminář pro české bohoslovce v Římě, kterým mimo jiné prošla i řada biskupů. Koumal počítá s tím, že bude v Hodoníně zhruba do konce tohoto měsíce. Rok na zdejší farnosti byl podle jeho slov velice hezký a intenzivní.

„Navázal jsem tady hezké a přátelské vztahy,“ svěřil se Deníku odcházející děkan a farář.

Novým farářem v Hodoníně a děkanem bude podle informací z biskupství Ladislav Bublán, a to ještě před letošními Svatovavřineckými hody. Bublán odchází ze Znojemska, konkrétně z farnosti Znojmo-Louka. Ta také na sociálních sítích avizuje rozloučení z tamní farností na 28. července. Farářem v Louce a duchovním správcem přilehlých farností je od roku 2019, předtím byl kaplanem u kostela svatého Mikuláše ve Znojmě.

Stěhování ještě na delší vzdálenost, dokonce z jiného biskupství, čeká na nového faráře ve Věteřově. Tamní farnost je v okrese mimořádná tím, že se o duchovní správu stará rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.

„Nově bude farářem ve farnosti Věteřov Martin Pastrňák, dosud působící v diecézi ostravsko-opavské,“ oznámila mluvčí brněnské diecéze.

Pastrňák odchází z farnosti v Dětmarovicích a Doubravě na Karvinsku. „Podle dispozic Řádu křižovníků s červenou hvězdou se stěhuje na řádovou faru na jižní Moravě,“ uvedl pro web Ostravsko-opavské diecéze generální vikář Jan Czudek.

Martin Pastrňák bude nově bude také spravovat farnost Želetice u Kyjova, kam patří i obce Nenkovice, Stavěšice a Strážovice se svými filiálními kaplemi. Naopak z farnosti Věteřov se její duchovní správce Pavel Baxant přesouvá do Hodonína. „Stal se výpomocným duchovním pro děkanství hodonínské a bude k dispozici na faře v Lužicích,“ doplnila Benešová.