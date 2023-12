„Zájem předčil naše očekávání a příjemně nás překvapil. Jsme rádi, že se mezi mnohými našli i ti, co nás navštěvovali pravidelně,“ říká s potěšením Deníku Eliška Kašíková.

Dvojice nad společným podnikáním přemýšlela dlouhodobě. Jedním z možných odvětví byla právě gastronomie. Když pak jako svatební dar manželé dostali od Eliščina otce pojízdnou prodejnu, bylo téměř jasno.

„Rozmýšleli jsme se, k čemu ji využijeme. A pak nám to došlo. Zmrzlina je to, co jsme s manželem odjakživa zbožňovali a nikdy nás neomrzela. Tak proč nebýt přímo u zdroje,“ vzpomíná mladá žena.