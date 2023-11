/FOTO/ Velkou výzvu má před sebou chovatelka Zoo Hodonín Adéla Křížová. V soutěži Go za gorilou se za podpory hlasujících uchází o expedici do Afriky, kde se v případě výhry setká s ohroženými gorilami horskými.

Chovatelka Zoo Hodonín Adéla Křížová se v soutěži uchází o cestu za gorilami v Africe. | Foto: Zoo Hodonín a osobní archiv

O tom, zda se jí to podaří, rozhodují v těchto dnech lidé webu a sociálních sítích. Mladá chovatelka, která dříve působila v hodonínském psím útulku, Deníku říká, že impulsem pro přihlášení se do soutěže byla vidina nepopsatelného zážitku.

„Lákavá je už jen představa, kdy se můžete přiblížit k tak nádherným a majestátním zvířatům přímo v jejich přirozeném prostředí, pozorovat jejich chování, postavení členů tlupy, vidět jak žijí, jak řeší různé situace,“ vypráví Adéla Křížová.

Zoo Hodonín a přestavba. Podívejte se, jak má vypadat nový pavilon pro surikaty

Práci v útulku musela přerušit poté, co areál před více než dvěma lety zlikvidovalo tornádo. Nyní se v zoo věnuje šelmám, primátům či programům pro návštěvníky. Je přesvědčená, že pokud se do Afriky podívá, pracovně jí to významně pomůže.

„V zoo vidíte zvířata, jak se chovají v lidské péči, kde mají blízký kontakt s chovatelem. Kdežto ve volné přírodě se zvířata mohou chovat jinak, a když to my chovatelé uvidíme na vlastní oči, může nám to pomoc právě s kontaktem našich svěřenců, a vylepšit tak jejich psychický i fyzický stav,“ vysvětluje mladá žena.

Hlasování trvá do 20. prosince .

. Koná se na sociálních sítích a webu soutěže .

. Postup při hlasování a pořadí účastníků s počtem hlasů lze najít TADY.

V době vzniku tohoto textu je na webu soutěže mezi osmadvaceti uchazeči na prvním místě. Podpora hlasujících ji – jak říká – mile překvapila. Současně ale upozorňuje, že vyhráno zdaleka nemá. „Hlasy se sčítají ještě se sociálními sítěmi - facebook a instagram,“ připomíná chovatelka na závěr.