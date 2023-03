Tři šimpanzi překonali v neděli poškozené bezpečnostní jištění přepouštěcích dvířek ložnice a dostali se ven. Hodonínská zoo kvůli tomu zavřela. Představitelé zahrady v pondělí oznámili, že pravděpodobnou příčinou úniku šimpanzů byla technická závada anebo únava materiálu kolíku zámku. „V zázemí zvířata narazila na potravu, a nepůsobila tak větší škody. Bezpečnost návštěvníků v tu chvíli nebyla ohrožena," sdělil mluvčí zahrady Ivo Cencinger.

Zoo Hodonín v neděli odpoledne. | Video: Deník/Petr Turek

Podle zástupců hodonínské zoo ale hrozilo, že by lidoopi mohli postupně proniknout do ubikací nebo venkovních expozic menších opic, a z těchto prostor se dále dostat do pavilonu nebo areálu zoo. „Situaci jsme proto vyhodnotili jako možné ohrožení zdraví personálu i návštěvníků. V souladu s krizovým režimem pro případ úniku nebezpečných zvířat jsme přistoupili k evakuaci a uzavření celého areálu zoo," oznámil Cencinger.

Šimpanzi v hodonínské zoo

Aktuálně šest jedinců.

Uprchlíci ve věku 28, 39 a 44 let jsou v samostatné ubikaci.

Do Hodonína přišli na podzim roku 2021 z brněnské zoo.

Na místo povolali dvě veterinářky a veterinárního technika, kteří se ve spolupráci s vedením zoo a chovateli pokusili nalákat zvířata zpět do jejich ubikace. Po více než dvou hodinách se jim je podařilo uspat foukací narkotizační zbraní a v neděli zhruba ve čtyři hodiny odpoledne bezpečně uzavřít v jejich ubikaci. „Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných nedošlo k žádné újmě na zdraví lidí ani zvířat," doplnil mluvčí.

Zoo Hodonín byla v pondělí běžně otevřena a šimpanzi se nacházeli ve svých ubikacích pod veterinárním dohledem. „Všem návštěvníkům, kteří museli v neděli zoo opustit, anebo se k nám mezitím vypravili, se za vzniklé komplikace omlouváme. Vstupné zájemcům vrátíme, anebo umožníme nový volný vstup, zvažujeme i další formu kompenzace," nastínil Cencinger.