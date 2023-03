Přejetá kočka a matky v ohrožení. Lidé z hodonínského Výhonu chtějí retardéry

Třicítku tady téměř nikdo nedodržuje. Chybí chodník. Rychle jedoucí řidiči jsou nebezpeční, srazili už několik zvířat, naposled kočku. To jsou některé ze stížností obyvatel z hodonínské lokality Výhon, které přednesli místní obyvatelé při posledním setkání nazvaném Hovory s vedením města. „Je to tam opravdu nebezpečné. Co nejdříve tam dejte retardéry. Ne dva, ale více,“ shodla se dvojice obyvatel Výhonu při veřejném jednání.

Lidé z hodonínského Výhonu volají po retardérech. | Video: Deník/Petr Turek

Upozorňovali především na to, že řada řidičů na opravené střední cestě nedodržuje snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině. A jezdí tam padesátkou i šedesátkou, navíc tudy často projíždějí dodávky i nákladní auta. V ohrožení tak podle místních jsou jak lidé na procházkách, tak zejména školáci a maminky s kočárky, které musejí jít kvůli chybějícímu chodníku pro silnici. Navíc auta jedoucí tady v protisměru mají omezené možnosti se vyhnout. „Na žádost občanů jsme tady měřili rychlost projíždějících aut už od loňského roku, tedy ještě před Hovory s vedením města a budeme v tom pokračovat i v budoucnu. Na místo jezdíme a nepravidelně rychlost měříme,“ ujistil ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček. Za rychlou jízdu tak pokutovali zatím kolem deseti řidičů, kteří nedbali na to, že mají kvůli třicítce snížit rychlost. „Máme konkrétní výsledky, většina z těchto zachycených aut jela kolem osmačtyřiceti kilometrů v hodině. Změřili jsme tady ale i řidiče, který těsně překročil padesátku,“ přiblížil šéf strážníků. VIDEO: Kruhový objezd v centru Hodonína? Úředníci oprášili potřebné povolení Jak připomněl Josef Horníček, mluvčí hodonínské radnice, nejdříve přišlo na řadu snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině a následně požadavek na městskou policii o zvýšený dohled na její dodržování. „Vzhledem k přetrvávajícím problémům s nedodržováním rychlosti vozidel se město rozhodlo osadit na uvedené silnici dva kusy retardérů. Už to schválily dopravní komise i rada města. Do konce března bude vydáno rozhodnutí, poté budeme moci prahy nakoupit a instalovat,“ informoval v úterý odpoledne mluvčí radnice. Kvalita zmíněné silnice Na Výhonu se výrazně zlepšila po opravách na přelomu let 2020 a 2021. „Město investuje v lokalitě průběžně. V roce 2021 byla dokončená velká investice za více než dvaadvacet milionů korun na odvedení dešťových vod včetně vybudování retenční nádrže. V letošním roce je plánována výstavba chodníku a stezky podél železniční tratě Mutěnka za téměř pět milionů korun,“ sdělil Horníček. Chodníky na samotné střední cestě chybí z důvodů majetkoprávních.

