Mistrovské úspěchy hodonínských veslařů letos jejich klub neocení. Z důvodu nouzového stavu a opatření vlády zrušil ve čtvrtek Veslařský klub Hodonín slavnostní ukončení sezóny s názvem ŽABA 2020. Mělo se konat v sobotu.

Hodonínští veslaři. | Foto: VK Hodonín

„Mrzí nás to, měla to být oslava skvělých letošních výsledků našeho týmu. Patří mezi ně pět titulů mistrů republiky, čtyři vícemistři a dva bronzoví mistři. A spousta dalších finálových účastí,“ litoval předseda klubu Filip Švrček. Letošní úspěchy jsou podle něj historicky nejvýznamnějším klubovým výsledkem. Křestu se tak nedočkají ani nové lodě. „Nejcennější z nich je osmiveslice pro žactvo. „Je sice dvacet let stará, ale její cena je v tuto chvíli dvě stě tisíc korun. Nová stojí milion čtyři sta tisíc,“ dodal Švrček. Přihlašovat děti do klubu ale rodiče mohou i nyní.