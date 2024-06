Do provizorní školy z kontejnerových buněk se na dva roky přesunou žáci v Prušánkách na Hodonínsku. Tyto prostory dočasně nahradí budovu základní školy, která nutně potřebuje rozsáhlou opravu. Představitelé Jihomoravského kraje aktuálně rozhodli, že na dočasnou stavbu uvolní pět milionů korun.

Základní škola v Prušánkách zvenku i uvnitř první březnový pátek 2023. | Video: Deník/Petr Turek

Celkem 242 žáků začne do prostor z kontejnerových buněk docházet od letošního září. Za dva roky má být hotová rekonstukce základní školy, která se nachází ve špatném technickém stavu.

Rekonstrukce je nutná hlavně proto, že nestabilní jílové podloží školy způsobuje trhliny v konstrukcích i zdech. Deník na problém už upozorňoval.

„Zdi praskají. V některých třídách nemůžeme otevírat a zavírat okna. Opravy se neslučují s běžným provozem a vytížením školy. Z tohoto důvodu se žáci musí dočasně přesunout do buňkové školy,“ uvedla ředitelka prušánecké základní a mateřské školy Lucie Králová.

Náklady na rekonstrukci mají být sedmdesát milionů korun. „Oprava bude rozfázována do etap, aby se děti mohly do školy vrátit co nejdříve,“ sdělila Deníku místostarostka Prušánek Jana Šupová.

Dle jejích slov je nejdůležitější nejprve stabilizovat budovu a její základy. Menší opravy jako výměnu oken mohou stavbaři udělat následně o prázdninách.

Praskliny uvnitř základní školy v Prušánkách. Fotky jsou z jara 2023.Zdroj: Deník/Petr Turek

Provizorní škola z kontejnerových buněk bude stát v místech, na kterých ještě nedávno bývala tělocvična. Díky tomu rodiče ani děti nebudou muset dojíždět dál, než jsou zvyklí. Tělocvična byla stejně jako škola ve špatném stavu, proto ji dělníci na jaře letošního roku zdemolovali.

Na jejím místě se nyní připravují základy, na které je v plánu v polovině července položit kontejnerové buňky. Celkem jich bude osmadevadesát kusů. „Výuka tělesné výchovy bude v případě nepříznivého počasí a zimního období v kulturním domě a venkovním areálu sportoviště SK Podlužan, kde mohou využít učitelé fotbalové hřiště nebo venkovní multifunkční tartanové hřiště," informovala místostarostka Šupová.

Škola v Prušánkách je zároveň i spádovou školou pro sousední obec Josefov. „Odtud denně do školy dojíždí asi pětina z celkového počtu dětí. Vzhledem k nárůstu mladých rodin tato škola očekává v příštích letech více dětí,“ nastínil hejtman Jan Grolich.

Škola si zřídila také transparentní účet pro dárce, kteří na rozsáhlou rekonstrukci chtějí přispět, je dostupný na www.opravimezakladku.cz. „Na transparentním účtu jsme zatím vybrali necelý jeden milion korun. Veřejnou sbírku s účtem jsme zřídili v loňském roce," doplnila Šupová.