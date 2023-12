/VIDEO, FOTOGALERIE/ Radost i slzy dojetí byly ve čtvrtek k vidění na Základní škole ve Vnorovách. Zdejší sedmáci se stali republikovými mistry soutěže v učení cizích jazyků, šlo o Jazykový WocaBee šampionát. Vnorovy uspěly v konkurenci více než padesáti tisíc žáků.

Velký úspěch žáků ze Základní školy ve Vnorovech. | Video: Deník/Petr Turek

Tělocvičnou vnorovské základní školy tak zněla zaslouženě skladba pro šampiony We are the champions. „Jsem velmi dojatá a velice pyšná na žáky, jakého výsledku a obrovského úspěchu dosáhli. Těší mě to o víc, že jsem jejich třídní učitelkou,“ svěřila se Deníku pedagožka Eliška Slavíková.

Pod jejím vedení sedmáci porazili v celostátní soutěži i starší žáky a středoškoláky, a díky své motivaci se během klání naučili až 710 nových anglických slov.

„Není většího potěšení pro učitele než vidět a zažívat úspěch svých žáků. Myslím si, že jejich úspěch může být motivací pro ostatní i pro příští roky,“ tvrdí třídní učitelka vítězného týmu.

Jak připomněl organizátor soutěže a autor aplikace WocaBee, Michal Ošvát, pátého ročníku šampionátu se zúčastnilo 2 777 tříd. Žáci postupně soutěžili v okresních a krajských kolech, až se do celorepublikového finále dostalo dvaačtyřicet nejlepších. Tam pak zvítězily právě Vnorovy. Dojatá tak byla i Hana Tyllichová, ředitelka zdejší školy, která navíc obdržela symbolický šek s odměnou ve výši pětasedmdesát tisíc korun na modernizaci výuky.

„Už podruhé se našim žákům podařilo svou pílí dosáhnout výborných výsledků, za což vděčí v nemalé míře paní učitelce Elišce Slavíkové. Ta letos motivovala svou třídu tak, že jedna skupina skončila v celostátním žebříčku šestá a druhá se stala nejlepší v celé republice. Blahopřejeme a děkujeme,“ uvedla ředitelka.

Republikové vítězství potěšilo i starostu třítisícových Vnorov Pavla Chudíka. „Je to opravdu velký úspěch, samozřejmě mě velice potěšil. Vím, že u nás máme šikovné děti. A při této soutěži se navíc ukázalo, jak důležitá je pro ně spolupráce při učení jazyka,“ doplnil starosta.