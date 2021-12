Dojíždění k zubařům do větších měst nebo neustálé odkládání preventivních prohlídek. Tomu by měl být konec pro obyvatele více než dvoutisícového Moravského Písku.

Zubaři - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Vedení obce se po několikaletém shánění zřejmě konečně podařilo na delší dobu zajistit odborníka pro chrupy místních. „Nerad bych to zařekl. Také to musím zaklepat, máme totiž předjednanou dohodu s mladou paní zubařkou, která by k nám měla přijít a od února začít ordinovat,“ řekl starosta Moravského Písku Leoš Filípek s tím, že místo zubařky se tak podaří obsadit snad po pěti letech. „Za tu dobu si sice zřejmě část klientů vyhledala zubaře jinde, ale v momentě kdy ho budou mít v místě bydliště, tak se spousta lidí vrátí,“ je přesvědčený starosta.