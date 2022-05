Zdá se, jako by June snila o stopování. Krátce poté, co se fena dlouhosrstého německého ovčáka uložila k spánku, začnou sebou její nohy neklidně škubat. „Přijde mi jako by byla na stopě nějaké neviditelné kořisti. Občas pohyb jejich končetin zrychlí a ona náhle působí dojmem, že se pohybuje na běžícím pásu. Sní. Určitě sní o tom, jak honí veverky a králíky,“ říká její majitel Wudan Yan, který bydlí v americkém Seattlu.