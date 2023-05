Je to ztělesnění roztomilosti. Líbivý vzhled stojí za tím, že stále více Čechů chce získat vydru jako domácího mazlíčka. Odborníci před tím ale varují.

Vydra říční | Foto: Shutterstock

Zájem o pořízení těchto vodních šelem pozorují znalci, kteří dlouhodobě studují vydry říční v Česku, nebo pracují v záchranných stanicích.

„Všímáme si tohoto trendu na základě dotazů, které nám lidé adresují do poradny s otázkou, jak si mohou vydru koupit. Zvýšený zájem dokládají třeba i data vyhledávání na internetu. Zřejmě na to mají vliv i sociální sítě a videa z asijských zemí,“ popsala ředitelka společnosti Alka Wildlife Kateřina Poledníková.

Například na síti TikTok lze nalézt spoustu videí z Asie, kde lidé venčí vydru jako psa na vodítku, případně videa, kde se vydry dostávají do vtipných situací v domácnosti.

Že o vydře jako mazlíčkovi lidé přemýšlejí, potvrzuje i odborná pracovnice Českého nadačního fondu pro vydru Iva Šímová. „S dotazy jak vydru získat, kde se dá koupit, se skutečně teď setkáváme víc. Nikomu to ale rozhodně nedoporučujeme, vydra žádný mazlíček není. Vždycky zájemce upozorníme na právní i praktické hledisko,“ vysvětlila Šímová.

Soužití s vydrou se podle zkušeností Šímové vždycky obrátí proti lidem. Vydry jsou například velmi teritoriální a v dospělosti vlivem hormonů berou jako soka i člověka, který je od mláděte chová. Pak neváhají útočit. Vydru je navíc těžké i jen ukrmit. Denně potřebuje až kilogram ryb.

Zbourají byt

Vydry k tomu všemu přirozeně páchnou, značkují si teritorium a že je to zrovna byt, je nezajímá. Potřebují k životu vodu a aktivně ji vyhledávají všude.

„Jednou u nás doma byl na návštěvě dvacet minut Vydrýsek z Večerníčku a okamžitě zboural všechny květináče, kde cítil vodu, a poté se snažil dostat do akvária. Jako buldozer se probourával vším, co jsme měli v bytě s neuvěřitelnou zásobou energie a síly,“ doplnila svou zkušenost Poledníková z Alka Wildlife.

Vydra říční je u nás navíc chráněna podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Ulovit ji pro zájmový chov proto není možné, u nás ji nelze ani koupit. Přesto se čas od času na internetu nabídka prodeje vydry objeví.

„Jedná se ale o nelegální prodej vyder odchytaných z volné přírody či nelegálního odchovu. V tuto chvíli to není v České republice výrazný problém, ale jinde na světě už ano a v odborných kruzích se toto téma hodně diskutuje. Jde o módu, která například ohrožuje volně žijící populace v Asii,“ doplnila Poledníková.

Vydry říční. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Podle Šímové z vydřího nadačního fondu se ale každý rok objeví několik případů, kdy lidé najdou v přírodě opuštěné mládě a právě kvůli jeho roztomilosti ho neodevzdají do záchranné stanice volně žijících živočichů, kde by dostalo odbornou péči. „Zkusí ho chovat doma, jenže to dlouhodobě není možné. Takže v tom lepším případě v záchranné stanici nakonec skončí, už zvyklé na člověka a bez možnosti, aby se znovu dostalo do volné přírody. V tom horším případě lidé vydru vypustí,“ popsala odbornice.

Několik vyder ročně nakonec z domácího prostředí přinesou i do záchranné stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou. „Typické je, že mládě odrostlo a začalo kousat nebo se chovat agresivně. Proto s ním nakonec lidé k nám přijdou. Uznají, že chov nezvládnou,“ přiblížil ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Venčení je týrání

Trend zájmu o vydru jako mazlíčka podle něj trvá už několik let a náchylné jsou k němu nejen děti, ale také dospělí. „Bohužel na to nejspíš sociální sítě skutečně vliv mají. Bohužel k tomu přispívá i to, že na videích z Asie vidíme druh vydry malé, nikoli naší vydry říční. Vydra malá je trochu společenštější, ochočitelnější než vydra říční, takže lidé nabydou dojmu, že by to byl skvělý mazlíček, šelmu v ní nevidí,“ vysvětlil.

Kromě problematického soužití mezi zvířetem a člověkem zmínil Karafiát i nevhodnost prostředí, kterým vydry v domácích chovech čelí.

„Může to až hraničit s týráním. Vydry jsou extrémně náročné na velikost prostoru. Samec vydry dokáže za noc uběhnout až dvacet kilometrů. Další věc je jejich hravost a nároky na aktivitu, vydry jsou stále v pohybu a potřebují neustálé podněty,“ přiblížil.

Vydra říčníZdroj: Shutterstock

V záchranné stanici tráví pracovníci denně dlouhý čas hraním si s vydrami, aby zabránili jejich depresi, která často končí i ubližováním si či pobíháním z rohu do rohu výběhu. Venčení vyder na vodítku pak rozhodně není vhodnou aktivitou, která by vydry ze stereotypu vyvedla. „Naopak jim to škodí. Vydry mají na nohách plovací blány uzpůsobené pro pohyb ve vodě, v bahně. Vzít vydru na asfaltku znamená ji vystavit utrpení,“ upozornil Karafiát.